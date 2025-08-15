Более 240 млн рублей выплатили детям-инвалидам в Подмосковье

Родители, которые воспитывают детей-инвалидов, могут рассчитывать на ежемесячное денежное пособие в размере 7 901 рубля. Одиноким родителям эта выплата назначается проактивно. Для полных семей необходимо подавать заявление, так как условием назначения выплаты является среднедушевой доход семьи, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Пособие получили уже почти 5 тысяч семей. Это одна из мер поддержки для родителей, которая позволяет справиться с дополнительными расходами, связанными с уходом за особенными детьми. Мы понимаем, что каждая семья уникальна и нуждается в индивидуальном подходе. Для нас важно создать все условия для полноценной жизни детей-инвалидов и их семей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С начала года свыше 240 млн рублей выплатили на данную меру поддержки.

В регионе также предусмотрены и другие меры поддержки, включая бесплатное обеспечение специальными средствами реабилитации, консультации специалистов и программы реабилитации. Родители могут получать не только финансовую помощь, но и обеспечивать своим детям необходимую медицинскую, социальную и психологическую поддержку.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/20776.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.