Более 24 тыс удостоверений тракториста выдали на регпортале Подмосковья

С начала года онлайн-услугу «Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами» на региональном портале оказали более 24 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Воспользоваться услугой могут физические лица, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие соответствующую профессию. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Цифровой сервис, который внедрен в услуге, проверит, верно ли прикреплены файлы, а также отметит корректные документы галочкой.

В рамках услуги можно подать электронное заявление на первичное получение удостоверения, получение документа по истечению срока его лишения, а также оформить заявление на замену удостоверения в связи с открытием новой категории или изменением персональных данных владельца.

Услуга доступна на региональном портале в разделе«Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Она предоставляется платно в течение 10 рабочих дней. Размер госпошлины составляет 500 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.