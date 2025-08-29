Более 2,4 тыс тонн текстиля собрали в Подмосковье с начала года

За шесть месяцев жители Московской области с помощью специальных баков сдали на переработку более 2,4 тыс. тонн текстиля. Сейчас на территории региона установлено уже более 2 тыс. шкафов для приема текстиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Что включает в себя процесс переработки?

Текстиль сортируют по типу волокна, цвету и состоянию.

С отобранного для переработки текстиля удаляют все лишнее: пуговицы, молнии, этикетки, и т. д. Это необходимо, чтобы получить однородное сырье для дальнейшей обработки.

Текстиль измельчается на специальных машинах, превращаясь в волокна. Этот процесс может быть механическим (разрыв ткани на волокна) или химическим (растворение ткани для получения волокон).

Полученные волокна могут быть переработаны в новую пряжу, из которой потом можно ткать новую ткань.

Переработанные волокна используются для создания:

наполнителя для одеял, подушек и мягких игрушек;

утеплитель для одежды и обуви;

звуко- и теплоизоляционные материалы для строительства;

геотекстиль для дорожного строительства;

технические ткани для промышленности;

новые ткани для одежды.

Кроме того, собранный текстиль идет на благотворительность и вторичное использование.

Для удобства бизнеса министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области запущена услуга по упрощению процедуры получения мест под размещение емкостей для сбора текстиля, пластика и алюминия. Только за лето благодаря работе сервиса было установлено — 206 пунктов.

Ранее зампредседателя правительства Московской областии — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что видя спрос жителей на подобные пункты, была разработана электронная услуга, которая сокращает срок процедуры получения разрешения с 13 на 7 рабочих дней, а также приводит к полному отсутствию расходов на кадастровые работы.

Помимо текстиля, за полгода жители также сдали свыше 100 тонн пластиковых бутылок из-под воды, молока и соков и более 20 тонн алюминиевых банок.

Адреса ближайших точек сбора сырья можно найти на интерактивной карте.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.