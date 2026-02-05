Более 24 тыс детей прошли реабилитацию в социальных центрах Подмосковья в 2025 г

В 2025 году свыше 24 тысяч детей получили комплексную реабилитацию в 35 социальных центрах Московской области. Программы включают психологическую поддержку, медицинскую помощь и образовательные занятия, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Московской области действует 35 отделений социальных центров, предоставляющих комплексную реабилитацию детям с особенностями здоровья и развития. В 2025 году в этих учреждениях прошли реабилитацию более 24 тысяч детей. Центры оснащаются современным оборудованием и внедряют новые методы восстановления.

Программы реабилитации включают индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие навыков общения, уверенности в себе и адаптацию к жизни в обществе. Детям доступны курсы по арт-терапии, спортивные секции, трудотерапия и другие активности, соответствующие их потребностям.

В работе с детьми участвуют психологи, социальные работники и педагоги. Они поддерживают детей не только во время реабилитации, но и после, помогая им стать самостоятельными. По данным министерства, родители и дети отмечают значительное улучшение эмоционального состояния и готовность к обучению и общению.

Примером успешной реабилитации стала история девятилетнего Ильи из Подольска. Мальчик начал посещать центр в возрасте трех лет, испытывая трудности в общении. Благодаря индивидуальной программе и постепенному включению в групповые занятия Илья смог раскрыть свой потенциал и социализироваться. Сейчас он активно участвует в мероприятиях центра и занимается адаптивным хоккеем.

Подать заявление на курс реабилитации можно на региональном портале госуслуг по адресу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.