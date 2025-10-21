Более 2,4 тыс человек познакомились с проектом «Профессионалитет» в губернском колледже

18 октября в губернском колледже городского округа Серпухов прошел день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети»., в котором приняли участие более 2,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Гости приняли участие в родительских собраниях, где смогли увидеть видеообращение министра образования Московской области Ингрид Пильдес и фильм о 85-летии системы СПО. Слова министра подчеркнули значимость проекта «Профессионалитет» и его роль в подготовке квалифицированных кадров для региона. Далее вниманию присутствующих было представлено информативное видео о самой программе «Профессионалитет», которое наглядно продемонстрировало ее преимущества и возможности.

Особое внимание было уделено правилам приема в колледж. Директор колледжа Народный учитель РФ Александр Лысиков и члены администрации подробно рассказали о необходимых документах, сроках подачи заявлений и условиях поступления на различные специальности. Представители работодателей поделились информацией о возможностях целевого обучения. Это помогло будущим абитуриентам и их родителям разобраться во всех нюансах и спланировать свои дальнейшие шаги.

Кульминацией мероприятия стали профессиональные пробы, проведенные амбассадорами «Профессионалитета» – студентами Губернского колледжа. Ребята имели уникальную возможность попробовать себя в роли специалистов в различных областях, что позволило им ближе познакомиться с будущей профессией, понять ее специфику и оценить свои способности. Эти практические занятия стали бесценным опытом, помогающим сделать осознанный выбор.

В завершение дня каждый участник получил карьерную карту. Этот интерактивный инструмент призван помочь будущим абитуриентам определить свою профессиональную траекторию, сопоставить свои интересы и склонности с требованиями рынка труда, а также наметить пути развития в выбранной сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.