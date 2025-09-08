Более 2,4 млн человек посетили парки Подмосковья за первую неделю осени

За первую неделю осени парковые зоны Подмосковья посетили более 2,4 млн человек. Это на 350 тыс. больше аналогичного периода за прошлый год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самый большой наплыв отдыхающих был в субботу, 6 сентября — тогда в парках одновременно находились около 500 тысяч человек. В выходные дни в среднем парки посещали 600 тысяч гостей.

Лидером по посещаемости стал обновленный парк «Пехорка» в Балашихе — его посетили 100 тысяч человек. После масштабной реконструкции парк превратился в современный многофункциональный комплекс с уникальной инфраструктурой.

На втором месте — Центральный парк в Долгопрудном с 65 тысячами посетителей. Этот парк площадью 15,6 гектара полюбился жителям за живописные пруды, где можно покормить уток и других птиц, а также за специальные места для рыбалки.

Третье место занимает парк Л. Н. Толстого в Химках — его посетили 61 тысяча человек. Парк расположен на берегу канала имени Москвы и предлагает много развлечений: скейт-парк и памп-трек для катания на скейтбордах и велосипедах, веревочный парк и скалодром для детей, а также площадки для танцев, йоги и настольного тенниса.

Четвертое место — парк Мира в Мытищах с 60 тысячами посетителей. В парке есть амфитеатр и площадь с фонтаном, где проходят концерты и культурные мероприятия. Для детей оборудованы современные игровые площадки, а любители активного отдыха могут воспользоваться скейтпарком и аттракционами.

Пятое место занимает Центральный парк в Пушкинском округе. Пар посетила 51 тысяча человек. Здесь есть прогулочные зоны, детские площадки и спортивные объекты. В амфитеатре регулярно проходят концерты и фестивали, а для гостей организуют мастер-классы, йога-сессии и танцевальные тренировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.