Более 2,3 тыс жителей Подмосковья получают выплату по уходу за инвалидами

В Московской области широкий спектр мер соцподдержки жителей, одна из которых — предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за инвалидами, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Лучшее, что мы можем сделать — это быть рядом. Мы поддерживаем наших жителей и ежемесячно выплачиваем на уход за инвалидами I и II группы 28 тыс. рублей. Такую поддержку уже получили более двух тысяч жителей», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Ежемесячную выплату могут оформить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом I и II группы, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.

Первый зампред правительства добавила, что в региональном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено почти 420 млн рублей.

Оформить ежемесячную выплату можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.