Более 225 тыс семьям Подмосковья выданы сертификаты на материнский капитал

Первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что в регионе выдано более 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал и более половины из них уже реализованы семьями, и чаще всего это — улучшение жилищных условий и получение ежегодной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Региональный материнский капитал — это социальная мера, которую могут получить семьи при рождении второго или последующих детей, рожденных в период с 2011 по 2016 годы.

В ведомстве напомнили, что размер регионального материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. Семьи могут тратить средства капитала на получение ежегодной выплаты 50 тысяч рублей, улучшение жилищных условий, получение образования ребенком или газификацию.

Заявление на получение ежегодной выплаты можно подать на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что получить универсальное пособие семьям с детьми в регионе можно легко и без лишних хлопот.

«Тема, которая касается 220-230 тыс. семей, — это универсальное детское пособие. Раньше их было семь, сейчас в одном пакете семь пособий. <…> Для получения пособия нужно подать заявление на портале госуслуг», — уточнил губернатор.