Более 220 тыс т полезных фракций направили на переработку подмосковные КПО за год

На комплексах по переработке отходов в Подмосковье в этом году было извлечено более 221 тыс. тонн различных фракций. Объем извлеченных отходов зависит от возможностей каждого конкретного КПО. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Итоги:

КПО «Восток» — более 71 тыс. тонн;

КПО «Нева» — более 34 тыс. тонн;

КПО «Север» — более 32 тыс. тонн;

КПО «Дон» — более 30 тыс. тонн;

КПО «Юг» — более 26 тыс. тонн;

КПО «Храброво» — 8,8 тыс. тонн;

КПО «Прогресс» — 6,8 тыс. тонн;

КПО «Тимохово» — более 6,4 тыс. тонн;

КПО «Алексинский карьер» — более 3 тыс. тонн.

В числе отобранных фракций: стекло, металл, аккумуляторные батареи, электронный лом, макулатура, шины, полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерафталат, пленка.

Все материалы направлены компаниям-утилизаторам, которые занимаются их дальнейшей переработкой.

Важно отметить, что благодаря комплексной системе полного цикла вторичные ресурсы возвращаются в бытовой оборот в виде новых изделий. Такой подход позволяет изменить культуру обращения с отходами и улучшить экологию региона.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.