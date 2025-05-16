Более 22 тыс звонков поступило на детский телефон доверия в Подмосковье с начала года

Министерство социального развития Московской области сообщило о востребованности бесплатной горячей линии «124», которая предоставляет психологическую поддержку детям, подросткам и их родителям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Телефон доверия создан для помощи детям в трудных жизненных ситуациях. Он предоставляет моральную поддержку и консультации психолога, когда это необходимо.

«С начала 2025 года специалисты Детского телефона доверия в нашем регионе приняли более 22 тысяч обращений от детей, подростков и их родителей. Психологи работают круглосуточно, без выходных и праздников. На линии дежурят 14 консультантов, готовых поддержать в сложной ситуации», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Воспользоваться услугами детского телефона доверия могут не только дети, но и родители. Специалисты помогают справиться с семейными конфликтами, возрастными кризисами у детей, трудностями социальной адаптации и другими проблемами. Профессиональные психологи предоставляют консультации на условиях анонимности и полной конфиденциальности, что позволяет создать безопасное пространство для общения.

В ведомстве напомнили, что с декабря 2024 года звонки на Всероссийский детский телефон доверия возможны по номерам: 8 (800) 2000-122 (стационарные и мобильные телефоны) и 124 (мобильные телефоны).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.