Более 2,2 тыс заявок на выплаты для получения протезов подали в Подмосковье

С начала года на региональном портале госуслуг подано свыше 2,2 тыс. заявлений на получение выплаты на приобретение протезно-ортопедических и слуховых изделий. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Выплата на приобретение протезно-ортопедических изделий предоставляется лицам без инвалидности с доходом семьи ниже 3-х кратной величины прожиточного минимума. Выплата на приобретение слуховых аппаратов предоставляется лицам без инвалидности без учета доходов. Право на получение выплаты подтверждается медицинской справкой, выданной поликлиникой Московской области.

Услуга «Выплата на приобретение протезно-ортопедических и (или) слуховых изделий» доступна на портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Заявление рассмотрят в течение 7 рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.