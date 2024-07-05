Более 2,2 тыс выпускников Подмосковья пересдали ЕГЭ во второй день

Основной период ЕГЭ-2024 завершают дополнительные дни: выпускники текущего года могут улучшить свои результаты ЕГЭ, пересдав экзамен по одному любому предмету, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сегодня свыше 2,2 тыс. подмосковных одиннадцатиклассников приняли участие в «президентских» днях. В случае пересдачи, предыдущий результат экзамена будет аннулирован. Однако, если ученик не смог присутствовать на экзамене или не смог его завершить по уважительной причине, то результаты, полученные при первой попытке, сохранятся

Наибольшее количество заявлений на пересдачу было подано по математике — свыше 1,2 тыс. Почти 500 учеников решили пересдать экзамен по биологии, около 300 — по литературе. Иностранный язык и историю сдали более 300 выпускников.

Для проведения экзаменов в регионе работали 44 ППЭ. Общественный контроль осуществлял 86 наблюдателей. Онлайн за экзаменом следили 66 человек.

Результаты будут известны не позднее 17 июля. Узнать их можно будет в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки информации.

Всего в «президентских» днях приняли участие более 7,5 тыс. школьников Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.