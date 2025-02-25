Более 2,2 тыс лабораторных исследований на грипп птиц провели в Подмосковье

С начала года специалистами лабораторий, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, было проведено 2 237 исследований на грипп птиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Грипп птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся высокой летальностью, что представляет особенную опасность для птицеводческих предприятий с большой численностью поголовья. Подмосковная ветеринарная служба ведет постоянную работу по профилактике и мониторингу особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных, что является главными составляющими эпизоотического благополучия региона. Исследования проводятся по ряду опасных заболеваний, в том числе на грипп птиц.

Комплекс принимаемых мер позволяет обеспечить стабильную эпизоотическую обстановку и как следствие устойчивый прирост поголовья в региональных хозяйствах, продовольственную безопасность и благополучие не только граждан региона, но и страны.

За прошлый год на грипп птиц было проведено свыше 53 тысяч исследований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Например, аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.