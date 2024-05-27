Более 22 т рыбы и морепродуктов приобрели на гастрономическом фестивале в Москве

Гости гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» за первые три дня приобрели свыше 22 тонн рыбы и морепродуктов от лучших отечественных поставщиков, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль организован в рамках проекта «Лето в Москве». Особо популярными стали крупные фестивальные рынки на Школьной улице и на ВДНХ у фонтана «Каменный цветок». Здесь все желающие могут найти сотни видов рыбы и морепродуктов на любой вкус.

На флагманской площадке на Школьной улице гости фестиваля за 3 дня приобрели около 6 тонн рыбы и морепродуктов. Рыбный рынок радует нельмой холодного копчения из Якутии, дальневосточными императорскими устрицами, мурманскими крабами, астраханским лещом, атлантической сельдью и другими вкусными и свежими продуктами.

На ВДНХ за первые 3 дня мероприятия москвичи и гости города приобрели 3,5 тонны товаров. Здесь торговые ряды предлагают гостям азовскую камбалу, крылья черноморского ската, дальневосточную нерку, кету, гольца, живых гребешков, живого трепанга, мурманскую треску, морских ежей и многое другое.

Ежегодный гастрономический фестиваль проходит в столице уже в восьмой раз. Все желающие имеют возможность побаловать себя вкуснейшими и свежайшими морепродуктами, разнообразными видами рыбы и уже готовыми деликатесами. Благодаря прямым поставкам гостей ждут самые выгодные цены.

В первые выходные спрос на рыбу и морепродукты на фестивальных площадках превысил ожидания. Гости приобрели 5,2 тонны замороженной рыбы, 1 тонну охлажденной и 4 870 шт. рыбных товаров и консервов.

На Тверской площади гости фестиваля смогут найти такую уникальную рыбу, как вяленый якутский чебак, мурманский ерш, сахалинская корюшка и морской омуль. На Манежной площади горожан и туристов побалуют крымскими устрицами и барабулей.

На более чем 30 фестивальных площадках во всех округах мегаполиса все желающие смогут найти рыбу и морепродукты по своему вкусу. Они работают ежедневного до 2 июня включительно: в будние дни — с 11:00 до 21:00, а в выходные — с 10:00 до 21:00.

За первые 3 дня площадки гастрономического фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» посетило более 550 тыс. человек.