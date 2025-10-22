Более 2,2 млн услуг в электронном виде оказало СФР по Московскому региону в 2025 г

Ежедневно специалисты отделения СФР по Москве и Московской области оформляют меры соцподдержки и выплаты семьям с детьми, пенсионерам, людям с инвалидностью, участникам СВО и их близким. В 2025 году Отделение СФР оказало жителям региона более 2,2 млн услуг в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России региональное отделение.

Сегодня жители Москвы и Московской области могут получать государственные услуги регионального Отделения Социального фонда России в электронном виде, используя более 100 сервисов. Все они доступны на портале госуслуг.

Так, например, семьи с детьми через личный кабинет на госуслугах могут подать заявления на детские пособия, распорядиться материнским капиталом или узнать размер его остатка. Работающие жители Московского региона могут получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета, сведения о трудовой деятельности и сформированных пенсионных правах. У граждан пенсионного возраста есть возможность удаленно выбрать способ получения пенсии и социальных выплат от Отделения СФР по Москве и Московской области, узнать о виде пенсии и ее размере. Для людей с инвалидностью доступны сервисы по оформлению электронного сертификата на технические средства реабилитации, компенсации стоимости полиса ОСАГО, по выбору формы предоставления набора социальных услуг (НСУ) и другие услуги.

Для жителей Москвы и Подмосковья, которым привычнее получать услуги лично, на территории региона продолжают работать 114 клиентских служб отделения Социального фонда. Кроме того, в каждую последнюю субботу месяца в них ведется прием граждан в цифровой зоне.

Для получения доступа к услугам нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтвердить учетную запись. Подтвердить ее можно в любой клиентской службе регионального отделения СФР или в МФЦ.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.