Более 2100 га подмосковного леса очищено от неликвидной древесины

«Одной из основных задач работников лесного хозяйства Подмосковья является защита лесов. Деревья стареют, подвергаются воздействию болезней и вредителей, а также различных неблагоприятных факторов. Итогом этих процессов становится появление и накопление в лесах неликвидной древесины. Если её становится слишком много, что определяется по результатам лесопатологических обследований, назначаются санитарно-оздоровительные мероприятия — уборка неликвидной древесины. На сегодняшний день работы во всех филиалах ГАУ МО „Мособллес“ выполнены почти на 50% от годового плана», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Уборка неликвидной древесины проводится на лесных участках вблизи населённых пунктов, социально значимых объектов, а также вдоль автомобильных дорог. Работы включают в себя уборку как поваленных, так и сухостойных деревьев, раскряжёвку и укладывание в поленницы для дальнейшего перегнивания.

Напомним, что неликвидная древесина — это древесина, которая не может быть использована в хозяйственных целях вследствие утраты технических качеств.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с целью улучшения санитарного состояния лесных насаждений, снижения угрозы распространения вредных организмов, борьбы с вредителями и болезнями леса, обеспечения выполнения лесными насаждениями своих целевых функций.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.