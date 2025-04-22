Более 2,1 тыс звонков по вопросам ветеринарии поступило в единый кол-центр Подмосковья

На базе госветстанций Московской области оказывается широкий спектр услуг для животных, в том числе вакцинация и чипирование, по вопросам которых жители региона обращались с января более 2,1 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С марта вступили в силу изменения в КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность для владельцев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации своих питомцев. Так, обязательной регистрации подлежат собаки, остальные животные — по желанию. Владелец должен зарегистрировать щенка в одной из государственных ветеринарных клиник Подмосковья в течение 14 дней после достижения им 3 месяцев. Питомцу будет присвоен идентификационный номер, а данные о хозяине и животном занесены в реестр. Если у питомца отсутствует чип, его можно установить во время регистрации.

Запись на прием для прохождения услуг доступна через региональный портал госуслуг или по телефону: +7 (495) 668-01-25. Также пройти данные процедуры можно и на выездных вакцинациях, расписание на апрель доступно здесь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.