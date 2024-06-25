Более 21 тыс га земли обработали от борщевика в Подмосковье

В Подмосковье специалистами ведется комплексная работа по уничтожению борщевика. С начала сезона специалисты обработали порядка 21,8 тысячи гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Владельцам земельных и дачных участков стоит помнить — ответственность за ликвидацию борщевика на частной территории лежит на собственниках. Например, произрастая вдоль заборов, растение может обжечь кожу прохожих или детей, которые случайно притронулись к листьям, не зная о ядовитых свойствах», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, если произрастание борщевика фиксируют на частном участке, владельцу выдают предписание об устранении правонарушения. В случае неисполнения, в соответствии с законодательством, собственнику могут выписать штраф: для физических лиц — 5 000 рублей, для юридических лиц — от 150 000 рублей до 1 500 000 рублей.

В Подмосковье обработка территорий проводится в 2 этапа, в период активного цветения и созревания растения: с начала мая до середины июня и со второй половины июня по конец июля.

Жители могут ознакомиться со сроками проведения работ в каждом городском округе на интерактивной карте. Там же можно узнать информацию об обработанных участках, контакты ответственных лиц в муниципалитетах, меры предосторожности. Зоны борьбы с борщевиком Сосновского также обозначены на Геопортале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Сорняк трижды вытравливают химикатами.