сегодня в 12:53

Более 21 т гумпомощи собрали сотрудники МФЦ Подмосковья для нужд СВО и беженцев

С начала года свыше 21 тонны гуманитарного груза для бойцов спецоперации и в пункты временного размещения отправили МФЦ Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«С самого начала спецоперации МФЦ Подмосковья оказывают помощь фронту и тем, кто сейчас крайне нуждается в поддержке — беженцам, раненым бойцам в госпиталях», — подчеркнула директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Специалисты МФЦ Подмосковья на постоянной основе комплектуют грузы на линию соприкосновения. Помощь часто собирается по запросам самих бойцов. Сотрудники плетут маскировочные сети, передают продукты питания и, в первую очередь, медикаменты и расходные медицинские материалы.

Помимо сбора гуманитарной помощи МФЦ Подмосковья регулярно организовывают выезды в госпитали и пункты временного размещения. Сотрудники консультируют раненых бойцов и беженцев, помогают оформить или восстановить документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.