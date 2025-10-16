Более 21 млрд руб поступило в бюджет Подмосковья от аренды и продажи недвижимости

За три квартала текущего года бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья от аренды и продажи земли и имущества пополнились на 21,1 млрд рублей. Собираемость доходов имущественного блока таким образом составила 73% от плановых показателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Наиболее значительные суммы за сентябрь поступили в бюджеты Одинцово — 241 млн рублей, Красногорск — 202 млн рублей и Мытищи — 201 млн рублей. Эти цифры отражают успешную работу местных властей по вовлечению земель и имущества в экономический оборот, тем самым привлекая дополнительные доходы в бюджеты», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, к примеру, в конце сентября в Балашихе на аукционах были переданы в аренду нежилое помещение, расположенное в микрорайоне ЦОВБ, д. 14, (пом.58), с годовой арендной платой более 1,5 млн рублей и часть здания общей площадью 317,10 кв. м в микрорайоне Керамик на ул. Заводская, дом № 12 (помещения № 1-20) более чем за 4,3 млн рублей в год.

В Чехове по итогам аукциона арендован земельный участок площадью 1 567 кв. м более чем за 10,4 млн рублей. Арендатор сможет использовать землю под размещение магазина.

А в Павловском Посаде в результате торгов цена на нежилое помещение, расположенное на ул. Кирова, д 18, увеличилась на 115%. Выкупная стоимость составила 8,6 млн рублей.

Организатором всех проходящих торгов в муниципальных образованиях является Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

Лидерами по выполнению плановых показателей за 9 месяцев стали следующие округа:

Серебряные пруды — выполнение плана на 118%;

Черноголовка — выполнение плана на 110%;

Луховицы — выполнение плана на 104%.

Активная работа по вовлечению земли и имущества в хозяйственный оборот способствует укреплению финансовой устойчивости округов и создает основу для дальнейшего развития инфраструктуры и улучшения качества жизни населения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.