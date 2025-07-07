Более 2,1 млн человек посетили парки Подмосковья за первую неделю июля

За неделю парки Подмосковья посетили свыше 2,1 млн человека. Для гостей работали концертные площадки, скейт-парки, места для занятий спортом, а также амфитеатры, фонтаны и многое другое, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Более 400 тысяч человек отдохнули в парках в субботу, 5 июля, всего в выходные там побывали более 750 тысяч гостей. Средняя посещаемость в будни составила около 380 тысяч.

За неделю почти 80 тысяч жителей побывали в «Пехорке» в Балашихе. Он стал самым популярных за последние семь дней. «Парк благоустроили несколько лет назад, теперь здесь есть зоны для игр, спортплощадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк и современная набережная с арт-объектами», — отметили в ведомстве.

Еще 60 тысячи человек побывали в парке Толстого в Химках. Для любителей активного образа жизни в парке обустроена зона для занятий спортом, включая скейт-парк и памп-трек, которые предназначены для подростков и взрослых, увлеченных экстримом. Для детей предусмотрены веревочный парк и скалодром, что делает парк привлекательным для семейного отдыха. Также в парке установлены столы для настольного тенниса, а для любителей танцев и йоги оборудована специальная площадка.

Тройку лидеров по посещаемости замыкает Центральный парк в Пушкинском. Парк посетили более 55 тыс. человек. Одной из уникальных особенностей Центрального парка является амфитеатр с трибунами, где проводятся различные культурные мероприятия и концерты, что добавляет разнообразия в досуг посетителей. Для обеспечения безопасности и комфорта гостей, парк оснащен системой видеонаблюдения, что позволяет создать безопасную атмосферу для отдыха.

Четвертое место разделили Парки Мира в Мытищах и Коломне, каждый из которых посетили свыше 46 тысяч человек. Парк Мира в Мытищах предлагает разнообразные локации для мероприятий, включая амфитеатр и фонтанную площадь, а парк в Коломне, основанный в 1946 году, стал более современным и благоустроенным, сохранив свою уютную атмосферу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.