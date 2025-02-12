Более 2000 свечей изготовили участники волонтерского центра «Неравнодушное поколение» Раменской школы № 19

В Раменской школе № 19 участники волонтерского центра «Неравнодушное поколение» уже в течение двух лет заливают окопные свечи для военнослужащих, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

История началась с того, что люди под руководством организаторов объединения «Очаг тепла» начали собирать жестяные банки и резали картон. Скоро они стали плавить и заливать парафин.

Окопные свечи изготавливать не так сложно, этим любят заниматься даже дети. Но это отнимает много времени. Сначала надо разрезать большие куски парафина, так он будет быстрее плавиться. Гофрированный картон служит фитилем для окопных свечей. Далее каждую свечу заворачивают в детское письмо. В течение двух лет работы центра «Неравнодушное поколение» в зону проведения специальной военной операции волонтеры отправили более двух тысяч окопных свечей. Свеча — практичная вещь. Долго горит, но не занимает много места. Также волонтеры иногда отвечают на конкретные запросы бойцов.

«Нам помогают неравнодушные родители, учителя. Парафин закупается на наши собственные средства. А банки нам с удовольствием приносят, особенно из детских садов. И, естественно, сами ребята тоже несут баночки. То есть тут не все банки подойдут. Нужны баночки с широким горлышком», — поделилась Анастасия, руководитель волонтерского центра «Неравнодушное поколение» Раменской школы № 19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.