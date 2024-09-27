Более 200 жителей Королева задали вопросы на приемах «Выездной администрации»

В Королеве в мкр. Юбилейный впервые прошла «Выездная администрация». Со своими вопросами пришло 206 человек. В основном обращения касались содержания МКД, работы управляющих компаний, благоустройства придомовых территорий, транспортного обслуживания и строительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я очень довольна таким форматом, удобно, что можно прийти после работы и задать свои вопросы. Сегодня я была у заместителя главы города Анны Игоревны Тарасенковой с вопросом по землепользованию. После пообщалась с представителями управления ЖКХ, задала вопросы по содержанию и благоустройству придомовой территории. Не в первый раз прихожу и скажу, что вопросы решаются», — отметила жительница Королева Валентина.

Регулярные встречи с жителями Королева в формате «Выездная администрация» уже стали традиционными и проходят два раза в месяц.

Такой комплексный подход позволяет решать вопросы разного направления на единой площадке. Особенно это актуально для активно работающих жителей, которым некогда ходить по разным инстанциям для решения проблем. Ждать ответа долго не приходится — многие вопросы на выездных приемах решаются на месте, остальные берутся в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.