Более 200 тысяч услуг оказал МФЦ в Солнечногорске в 2025 году

МФЦ городского округа Солнечногорск предлагает порядка 400 видов услуг, значительная часть которых доступна в электронном виде. В 2025 году специалисты центра оказали жителям более 200 000 государственных и муниципальных услуг, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Из них наиболее востребованными стали обращения в Росреестр, регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства и пребывания. А самыми популярными услугами в электронном виде — получение социальной карты жителя Московской области, присвоение адреса объекту недвижимости и выдача выписки из домовой книги.

Команда МФЦ активно участвует в пилотных проектах, включая прием документов по государственной услуге для объектов, расположенных на вновь присоединенных территориях Донецкой, Луганской народных Республик, Херсонской и Запорожской областях. За текущий период было принято 2311 таких заявлений.

Кроме того, специалисты МФЦ проводят обучение по компьютерной грамотности, освоению цифровых сервисов и предотвращению мошенничества на Госуслугах для населения. За этот год сотрудники также организовали более 200 выездных обслуживаний для льготных категорий граждан на дому.

«МФЦ нашего округа активно развивает спектр государственных и муниципальных услуг, стремясь к максимальной доступности и удобству для жителей. Одним из востребованных направлений является выдача справок об участии в специальной военной операции участникам СВО и членам их семей. Сотрудники МФЦ оказывают поддержку в оформлении необходимых документов, включая выездное обслуживание на дом, в госпитали и реабилитационные центры», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Солнечногорский МФЦ занимает лидирующие позиции в рейтинге МФЦ Московской области по исполнению региональных стандартов. Коллектив центра отмечен высокими наградами Губернатора Московской области, Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.