Более 200 тыс школьников Подмосковья отметили День родного языка

Празднование Международного дня родного языка прошло 21 февраля в Подмосковье. В мероприятиях приняли участие более 200 тыс. школьников, студентов, педагогов и родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В школах и учреждениях среднего профессионального образования советники директоров по воспитанию провели для учащихся тематические игры. В рамках игры «Суд над неологизмами» участники обсудили современные слова и их влияние на русский язык. Настольная игра «Лингвистический шторм» помогла школьникам и студентам закрепить знания об устойчивых выражениях и расширить словарный запас.

Участники проекта «Навигаторы детства» присоединились к онлайн-акции «Как говорится». Обучающиеся делились любимыми словами, выражениями и пословицами на родных языках и диалектах.

Для младших школьников организовали игру-пантомиму «Ожившие пословицы». Команды с помощью жестов и мимики объясняли смысл известных выражений, а остальные участники отгадывали их.

Кроме того, «Орлята России» приняли участие в творческом конкурсе рисунков «Обложка для книги», приуроченном к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Ребята создавали обложки для детских произведений и иллюстрации по мотивам ее творчества.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.