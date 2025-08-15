сегодня в 08:59

Более 200 тыс онлайн-консультаций по соцвопросам организовали в МФЦ Подмосковья

В 2024 году в Подмосковье запустили пилотный проект по дистанционным консультациям «ТЕЛЕ-МФЦ». Так, с начала года свыше 200 тысяч онлайн-консультаций по вопросам социальной защиты и опеки организовали в подмосковных офисах „Мои Документы“, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В рамках реализации проекта в офисах МФЦ оборудовали специальное рабочее место, где жители могут обратиться к специалистам социальной защиты по видеосвязи. Сотрудники МФЦ, в свою очередь, помогают со сканированием и распечаткой документов, если это необходимо.

В ведомстве уточнили, что среди ТОП-вопросов — компенсация ЖКУ, санаторно-курортное лечение, а также обслуживание социальных карт жителя Подмосковья.

Онлайн-консультации в МФЦ Подмосковья — это возможность для населения быстро и детально проработать со специалистами социальной защиты любой вопрос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.