Более 200 школьников Балашихи прошли профориентационное тестирование

Профориентационное мероприятие, организованное Центром развития «АКМЕ» в рамках проекта «Профориентация и психологическое просвещение школьников 8-11 классов городского округа Балашиха», прошло в школе № 12. Старшеклассники смогли пройти профессиональное тестирование и принять участие в интерактивных сессиях, позволивших ребятам понять свои профессиональные желания, интересы и способности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Данное мероприятие является частью обширной и системной работы, охватывающей образовательные учреждения всего округа. С начала 2025 года специалисты нашего центра провели профориентационное тестирование уже более 3000 балашихинских школьников, что говорит о высокой востребованности и значимости проекта», — сказала руководитель Центра «АКМЕ» Инна Сонина.

Проект направлен на то, чтобы помочь ученикам Балашихи определиться с будущей карьерой, учитывая их индивидуальные способности и стремления. Такой подход способствует формированию кадрового резерва округа и укрепляет позиции востребованных специальностей, включая технические и инженерные профессии, которые важны для развития Балашихи.

Мероприятие прошло в рамках масштабного муниципального проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», реализуемого администрацией городского округа Балашиха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.