Более 200 подростков из Каширы трудоустроили в трудовые летние бригады округа

У подростков из округа Кашира появилась возможность работать в период летних каникул. Для этого были организованы два лагеря труда и отдыха на площадках школы-интерната в Ожерелье и Каширского молодежного центра. За первые два месяца лета в округе трудоустроили более 200 подростков. Об этом сообщает пресс-служба администрация Каширы.

Ребята занимались благоустройством школьной территории, уборкой помещений, несложными ремонтными и подсобными работами, выполняли обязанности помощников воспитателя в летних лагерях дневного пребывания.

На территории ожерельевской школы-интерната подростки даже вырастили клубнику, строго соблюдая правила ухода и полива. А после сбора урожая угостили сладкой ягодой младших.

Всего в Кашире за лето организуют 34 трудовые бригады, в которых отработают 238 подростков от 14 до 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, округе Пушкинский и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.