Более 200 навалов мусора убрали в лесах Подмосковья с начала года
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
На землях государственного лесного фонда в Московской области с начала 2025 года ликвидировали 202 навала мусора общим объемом свыше 4 000 куб. метров. Работы проводились силами муниципалитетов по полномочиям. Сотрудники филиалов ГАУ МО «Мособллес» выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
Наибольшее количество мусора было ликвидировано в городских и муниципальных округах:
- Одинцовский — 30 навалов,
- Орехово-Зуевский и Подольский — по 16,
- Мытищи — 15,
- Воскресенск — 13.
Всего же с начала 2025 года в лесах Подмосковья выявлен 341 навал отходов общим объемом 8578,1 кубометров.
Наибольшее количество:
- г. о. Химки — 34 навала,
- Одинцовский — 31,
- Солнечногорск — 30,
- Воскресенск — 25,
- Раменский — 22.
Загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с легковых автомашин, мотоциклов или прицепов отходов производства и потребления вне мест накопления мусора влекут наложение административного штрафа:
- на граждан — до 15 тысяч рублей;
- на должностных лиц — до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц — до 50 тысяч рублей.
Правонарушение, совершенное с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан — до 50 тысяч рублей;
- на должностных лиц — до 80 тысяч рублей;
- на юридических лиц — 120 тысяч рублей.
Также нарушителям, засорившим лес, кроме штрафа, необходимо убрать за собой мусор и возместить вред, причиненный лесам в результате его размещения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.