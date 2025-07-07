Более 200 навалов мусора убрали в лесах Подмосковья с начала года

На землях государственного лесного фонда в Московской области с начала 2025 года ликвидировали 202 навала мусора общим объемом свыше 4 000 куб. метров. Работы проводились силами муниципалитетов по полномочиям. Сотрудники филиалов ГАУ МО «Мособллес» выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Наибольшее количество мусора было ликвидировано в городских и муниципальных округах:

Одинцовский — 30 навалов,

Орехово-Зуевский и Подольский — по 16,

Мытищи — 15,

Воскресенск — 13.

Всего же с начала 2025 года в лесах Подмосковья выявлен 341 навал отходов общим объемом 8578,1 кубометров.

Наибольшее количество:

г. о. Химки — 34 навала,

Одинцовский — 31,

Солнечногорск — 30,

Воскресенск — 25,

Раменский — 22.

Загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с легковых автомашин, мотоциклов или прицепов отходов производства и потребления вне мест накопления мусора влекут наложение административного штрафа:

на граждан — до 15 тысяч рублей;

на должностных лиц — до 30 тысяч рублей;

на юридических лиц — до 50 тысяч рублей.

Правонарушение, совершенное с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, влечет наложение административного штрафа:

на граждан — до 50 тысяч рублей;

на должностных лиц — до 80 тысяч рублей;

на юридических лиц — 120 тысяч рублей.

Также нарушителям, засорившим лес, кроме штрафа, необходимо убрать за собой мусор и возместить вред, причиненный лесам в результате его размещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.