Более 200 куб м листвы вывезли с общественных территорий Люберец за неделю

В городском округе Люберцы в ежедневном режиме ведется уборка общественных территорий, за минувшую неделю рабочие собрали и вывезли более 200 кубометров опавшей листвы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ежедневно на территории городского округа Люберцы приводят в порядок 165 общественных территорий и 108 контейнерных площадок, для их уборки задействовано 59 рабочих и 29 единиц техники. Специалисты МУ «ОКБЖКХ» убирают мусор, очищают урны, косят газон, подметают дорожки. За неделю с общественных территорий вывезено более 200 кубометров опавшей листвы и более 50 кубометров мусора», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что с контейнерных площадок, установленных в зонах индивидуального жилищного строительства, региональным оператором «ЭкоЛайн» еженедельно производится вывоз более 2,5 тыс. куб. метров мусора. После вывоза силами МУ «ОКБЖКХ» осуществляется подбор мусора на контейнерных площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.