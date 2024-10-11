Более 200 кг ягод из Подмосковья попробовали гости выставки «Золотая осень»

В «Тимирязев Центре» продолжается Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». До 12 октября посетителям стенда Московской области предлагают ознакомиться с данными о развитии отрасли сельского хозяйства и агросектора за период с 2014 года, а также попробовать продукцию местных производителей: колбасные изделия, твердые сыры, творожные сырки, томаты, мороженое, ароматный кофе и спелые ягоды, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Одним из 12 соэкспонентов является компания «Артфрут», занимающаяся выращиваем ягод натуральным способом в Наро-Фоминском городском округе. Гости выставки уже попробовали свыше 200 килограммов продукции: ароматной клубники и малины, сладкой голубики и ежевики, представленной предприятием на стенде Подмосковья. В год компания «Артфрут», где работает около 250 сотрудников, производит 0,4 тысячи тонн ягод.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что предприятие реализует проект по строительству селекционно-семеноводческого центра по выведению ягодных культур, что позволит обеспечить рынок посадочным материалом и новыми коммерческими сортами ягод отечественного производства, а также создать 50 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.