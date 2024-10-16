Более 200 кафе и ресторанов открылись в Подмосковье за 3 месяца

В Московской области открывается все больше новых предприятий общественного питания: кафе, бары, рестораны и закусочные. На сегодняшний день их численность составляет более 8 тыс. За последний квартал в регионе было открыто свыше 200 новых предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Всего в области 338 тыс. посадочных мест, из них с начала года создано 5,6 тыс. мест.

Наибольшей популярностью у предпринимателей пользуются 5 городских округов. Так, в 2024 году в Красногорске открыто 79 новых кафе и ресторанов, в Серпухове — 35, в Сергиевом Посаде — 34, в Королеве — 31, в Щелково — 24.

Новые предприятия питания создают рабочие места для жителей области, повышают доступность услуг и улучшают качество жизни населения.

Современные кафе и рестораны предлагают гостям не только уютную обстановку, но и широкий ассортимент авторских блюд, а также высокие стандарты обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.