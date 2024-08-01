Более 200 фермерских ярмарок пройдут в Подмосковье до конца августа

В Московской области продолжается сезон фермерских ярмарок, где каждый желающий может насладиться разнообразием свежих и качественных продуктов. До конца августа запланировано проведение 200 ярмарок в различных городских округах региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продуктов: от молочной продукции и мясных деликатесов до сладостей и сувениров ручной работы. Особое внимание уделяется продукции, произведенной непосредственно в Московской области.

Посетители ярмарок смогут приобрести продукцию напрямую от производителей, получив возможность узнать больше о происхождении товаров и условиях их выращивания. Информация о датах проведения ярмарок, времени работы и местоположении доступна на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия в разделе «Документы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.