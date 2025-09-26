Более 200 долголетов посетили фестиваль «Оздоровительный Цигун» в Щелкове

Яркий областной фестиваль «Оздоровительный Цигун» для участников проекта «Активное долголетие» состоялся в среду, 24-го сентября, в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединил более 200 долголетов из девяти разных городских округов Московской области, стремящихся поддерживать физическую активность и бодрость духа на долгие годы.

Для участников были организованы творческие мастерские и оздоровительные мастер-классы по Цигун, йоге, суставной гимнастике, танцам, а также гостей ждала развлекательная программа. Главным событием мероприятия стал урок от призера и победителя российских чемпионатов по оздоровительному Цигун, тренера и преподавателя высшей категории Сергея Соболева.

Фестиваль стал не только спортивным событием, но и настоящим праздником, который объединил долголетов, подарив им множество положительных эмоций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.