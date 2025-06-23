Более 200 человек обратились в общественные приемные «Единой России» в Единый день приема участников СВО и членов их семей В Московской области тематические встречи прошли в региональной и в 53-х местных приемных «Единой России», передает пресс-служба партии.

«В апреле мы приняли закон, дающий право военнослужащим, выполняющим боевые задачи в прилегающих к зоне СВО районах России, включая Курскую область, получить статус ветерана боевых действий. А в ближайшее время рассмотрим еще одну инициативу — законопроект о праве пасынков и падчериц участников СВО на поступление в ВУЗы по отдельной квоте», — рассказал депутат Госдумы фракции «Единой России» Сергей Колунов.

В свою очередь, глава комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова отметила, что партия впервые посвящает отдельный день приёмов вопросам медицинского обеспечения.

«Вопросов в этой сфере не мало. Нужна помощь в оформлении документов, профессиональные консультации по организации лечения, прохождению медицинских комиссий, реабилитации и диспансеризации, обеспечению лекарствами, а также по медицинскому сопровождению детей военнослужащих. Мы пригласили представителей Минздрава, ФОМС, региональных департаментов здравоохранения, учреждений медицинской реабилитации и профильных специалистов. В некоторых регионах запланированы встречи с медицинскими экспертами, а также специальная работа по оформлению документов», — подчеркнула Анна Кузнецова.

Парламентарий добавила, «Единая Россия» продолжит работать над расширением возможностей поддержки наших героев, чтобы каждый, кто защищает нашу страну, мог рассчитывать на своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, а также на комплексную реабилитацию и внимание к особенностям каждой конкретной ситуации.

Так, на базе местной общественной приемной партии «Единая Россия» городского округа Люберцы депутат Государственной думы Роман Терюшков и председатель местного Совета депутатов Петр Ульянов провели приемы жителей.

«Сегодня на прием пришел военнослужащий, ушедший на СВО добровольцем, Сергей Сергеев пришел с вопросом по оказанию медицинских услуг и постановки на учет в поликлинику, а также с проблемой с отсутствием документов о ранении.

Первоочередной задачей стало выяснение обстоятельств получения ранения и установление факта участия в боевых действиях.

Далее последовала консультация по вопросам медицинского обслуживания. Разъяснено право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках программы государственных гарантий. Обсуждены варианты постановки на учет в поликлинику по месту фактического проживания.

Для восстановления документов о ранении предложен алгоритм действий: обращение в военкомат по месту призыва с запросом о подтверждении факта участия в СВО, направление запроса в архив Министерства обороны РФ для получения информации о ранении, а также обращение в медицинские учреждения, оказывающие помощь после ранения, для получения копий медицинских документов», — рассказал Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей особенно важна в текущей ситуации. Представители администрации городского округа Люберцы выразили готовность оказывать всестороннюю помощь и содействие в решении возникающих вопросов.

В Химках прием провел депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов. К нему обратились три заявителя.

Ветеран СВО Алексей Ханин получил ранение во время службы. Несмотря на все усилия врачей, в процессе лечения возникли осложнения, которые, по мнению медицинского персонала лечебного учреждения, где он проходит реабилитацию, требуют сложной операции. Владислав Мирзонов связался с ведущими специалистами-хирургами региона и лично организовал перевозку Алексея в Химкинскую клиническую больницу для проведения очной консультации.

Мать погибшего участника СВО Лариса Александрова страдает от сильных болей в ноге, что значительно затрудняет её передвижение. Она обратилась к Владиславу Мирзонову за помощью в прохождении необходимого медицинского обследования и получении квалифицированного лечения. Женщина была оперативно доставлена в Химкинскую клиническую больницу для проведения комплексного обследования и определения наиболее эффективного алгоритма лечения.

«Для нас нет более важной задачи, чем забота о тех, кто защищал нашу Родину. Каждый случай — это личная история, требующая внимания и оперативного решения. Мы сделаем всё возможное, чтобы ветераны СВО и их семьи получали своевременную и качественную медицинскую помощь. Сегодня помогли Алексею организовать консультацию у ведущих хирургов, а Ларисе Александрове — пройти обследование. Такая работа ведется системно, и мы продолжим контролировать каждый случай до полного решения проблемы», — заключил Мирзонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.