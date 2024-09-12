Более 200 БПЛА ликвидировали в России благодаря приложению «Радар.НФ»

Народный фронт разработал мобильное приложение «Радар.НФ», позволяющее оперативно сообщать об увиденных беспилотниках. С момента запуска приложения было подано 10 тыс. сигналов. Благодаря этому было ликвидировано более 200 беспилотников, сообщает пресс-служба общественного движения.

Сигналы поступают на карту территорий РФ с подробной информацией о дате, времени и направлении движения БПЛА. В режиме реального времени они передаются в профильные подразделения ВКС РФ, министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и ФСБ РФ. Там сведения о беспилотниках проверяют и принимают необходимые меры.

Мобильное приложение запустили 17 августа 2023 года. За все время работы его скачали более 575 тыс. граждан РФ.

На данный момент приложением «Радар.НФ» пользуются 223 787 жителей Московской области. Количество сигналов, поданных проживающими в данном регионе, составляет 1361 сообщение.

Помимо подачи сигнала в мобильном приложении, «Радар.НФ» оснащен следующими функциями:

оповещения о ЧС в формате push-уведомлений от МЧС РФ;

методические указания о поведении при возникновении опасности в виде артиллерийского обстрела.

Кроме того, в приложение добавлена кнопка «Подозрительная активность. С ее помощью пользователь может подать сигнал в случае, если он заметит квадрокоптеры, закладчиков, людей в балаклавах, фотографирование государственных зданий, демонстрацию оружия, вербовку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.