Более 20 жителей Подмосковья обратились с вопросами содержания МКД

В приемной правительсва Московской области состолся личный прием граждан. Было записано 38 жителей, из них более 20 удалось прийти и лично задать все интересующие вопросы заместителям министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прием длился более 5 часов. За это время сотрудникам ведомства поступали обращения в части содержания территорий, государственного жилищного надзора, а также благоустройства дворовых территорий.

Наиболее волнующие темы: взаимодействие с управляющими компаниями, протечки в МКД Борьба с грызунами, ремонт придомовых ограждений, установка графика выполнения работ управляющими организациями, работа портала ЕДС МО.

Все вопросы были переданы в работу управляющим компаниям и инспекторам ведомства в городских округах. В течение месяца после приема гражаднам будет направлен письменный ответ по существу их замечаний.

Личный прием граждан проходит раз в месяц. Следующий состоится 25 июля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.