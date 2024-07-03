Более 20 жителей Подмосковья обратились к уполномоченному по правам человека

На личный прием к омбудсмен Подмосковья Ирине Фаевской обратились 22 человека из таких городов, как Солнечногорск, Химки, Пушкино, Королев, Руза, Лобня, Долгопрудный, Домодедово. Жители обратились с просьбой о помощи в решении их проблем по вопросам ЖКХ, получения лекарств, жилищным, земельным вопросам и др. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«По вопросам, требующим детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы помочь восстановить права жителей согласно законодательству», — сказала Фаевская.

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами:

— позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20;

— написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепите документы, подтверждающие нарушение ваших прав.

— заполнить форму на официальном сайте: https://upch.mosreg.ru/feedback

— записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.