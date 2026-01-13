Более 20 тысяч тонн отходов поступило на комплекс переработки в Коломне в январе

С 1 по 11 января 2026 года на комплекс по переработке отходов в городском округе Коломна поступило свыше 20 тысяч тонн новогодних отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На комплекс по переработке отходов в Коломне за первые 11 дней января 2026 года доставили более 20 тысяч тонн мусора, среди которого упаковка, праздничная мишура и бытовые отходы.

После сортировки более 1,4 тысячи тонн вторсырья отправили на переработку. Наибольшую долю среди отобранных материалов заняло стекло — свыше 720 тонн банок и бутылок направили на производство новой тары. Также значительные объемы макулатуры, пластика и металла были отправлены на заводы вторичной переработки.

Специалисты комплекса отметили, что использование вторсырья позволяет экономить природные ресурсы и энергию. В ведомстве подчеркнули, что сортировка отходов способствует развитию экономики замкнутого цикла, когда отходы становятся сырьем для новых товаров.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.