Более 20 тыс водителей заменили права в МФЦ Подмосковья

В министерстве отметили, что спрос на услугу заметно вырос. С начала года новые права через центры «Мои Документы» получили свыше 20 тыс водителей — это более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Ключевым фактором является режим «одного окна». В ближайшем МФЦ можно пройти все этапы оформления — от подачи заявления и оплаты госпошлины до получения удостоверения — без лишних поездок», — пояснила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Заменить водительское удостоверение в МФЦ можно при истечении срока его действия, смене персональных данных, утрате или краже документа, его повреждении, изменении состояния здоровья, а также при досрочной замене. В остальных случаях необходимо обращаться в ГИБДД.

Для оформления потребуются заявление, паспорт, старое удостоверение при наличии и медицинская справка по форме № 003-В/у. Справка обязательна при замене по истечении срока или по медицинским показаниям. В иных случаях новые права выдадут на оставшийся срок действия прежних. При наличии справки удостоверение оформляется на 10 лет.

Услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней. Госпошлина составляет 4 тыс рублей, оплатить ее можно в день подачи заявления в МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.