Более 20 тыс подростков нашли работу в Подмосковье в 2024 году

Основной сезон для трудоустройства подростков — это лето. В этом году в Подмосковье было трудоустроено свыше 21 тыс. подростков, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Ребята выбирают совершенно разные профессии: вожатые, программисты, специалисты по работе с молодежью, делопроизводители, библиотекари», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

При трудоустройстве подростка есть свои особенности. Рабочее время несовершеннолетних меньше, чем у коллег постарше: до 16 лет — не более 24 часов в неделю; от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Ребята, которые совмещают учебу с работой в течение учебного года имеют другие часовые нормы рабочего времени: до 16 лет — не более 12 часов в неделю; от 16 до 18 лет — не более 17,5 часов в неделю.

В ведомстве отметили, что работодатели не имеют право поручать подросткам работу сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздники, а также направлять в командировки.

С каждым юным гражданином заключается трудовой договор и вносится запись в трудовую книжку, а еще при трудоустройстве по направлению центра занятости населения подросток может дополнительно к зарплате получить материальную поддержку.

Для трудоустройства через центр занятости населения подростку достаточно подать заявление на портале «Работа в России», где в настоящее время размещено более тысячи вакансий для несовершеннолетних.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.