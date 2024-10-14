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Более 20 тыс пенсионеров прошли реабилитацию в социальных центрах Подмосковья

Реабилитация пожилых людей в социальный центрах — это комплексная программа физических и психологических процедур, направленная на восстановление функциональности и социализацию пожилых людей. В этом году более 20 тыс. пожилых жителей нашего региона прошли реабилитацию в социальных центрах, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«При наличии заболеваний и показаний от врача, жители могут пройти медицинскую реабилитацию, направленную на восстановление здоровья, например, после перенесенного инсульта, инфаркта, травм и других заболеваний. В мед. организациях Подмосковья такую реабилитацию прошли более 76,1 тыс. жителей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В регионе 30 учреждений, оснащенных необходимым и современным оборудованием, где пенсионеры могут пройти полный курс социальной реабилитации. Особое внимание в таких восстановительных курсах уделяется психологическому здоровью и эмоциональному состоянию пожилого человека. Разрабатывается индивидуальный план, а постоянный контроль физических данных, общение и моральная поддержка позволяют добиться наиболее успешного результата, стабилизации настроения, установлению позитивного мышления и улучшению физического здоровья.

Курс реабилитации длится 21 день и включает комплекс мер: физкультурно-оздоровительную реабилитацию (скандинавская ходьба, ЛФК, тренажерный зал, аэройога, джампинг, дыхательная гимнастика, соляная комната), социально-педагогическая реабилитация (компьютерная грамотность, эрготерапия), социокультурная реабилитация (вокалотерапия, танцетерапия, живопись), социально-психологическая реабилитация (комната психологической разгрузки, индивидуальные занятия с психологом, групповые занятия с психологом).

Пройти курс реабилитации можно подав заявление на портале по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.