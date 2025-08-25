Более 20 тыс человек за неделю покатались на губернаторских каруселях Подмосковья

За прошедшую неделю на 8 аттракционах проекта «Сказка» в Подмосковье прокатились 20,74 тыс. человек. Абсолютным лидером по популярности стала карусель в Ногинске, на которой покатались 3,4 тыс. гостей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Второе и третье места по посещаемости заняли парки в Сергиевом Посаде (2,4 тыс. посетителей) и в Домодедово (2,8 тыс. посетителей). В летний сезон при хорошей погоде каждый аттракцион в среднем принимает около 3,5 тыс. человек еженедельно, что есть 12–15 тыс. посетителей в месяц.

Все карусели работают бесплатно с 11:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника и вторника. Исключение составляет Домодедово, где аттракционы доступны без выходных. Особую ценность проекту придает не только его общедоступность, но и уникальный дизайн от художника Дениса Симачева. Все конструкции изготовлены из специальных материалов, устойчивых к любым погодным условиям, что позволяет эксплуатировать их круглый год.

Проект «Сказка» стал важной частью программы по развитию общественных пространств в Подмосковье, сочетая в себе качественный досуг для детей и эстетически привлекательное оформление парковых зон. Устойчивые показатели посещаемости подтверждают востребованность таких объектов у жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.