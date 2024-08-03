Более 20 тыс человек посетили столичные летние кинотеатры

С начала сезона летние кинотеатры Москвы посетили свыше 20 тыс. человек. Всего в городских парках открыты 10 таких объектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Кинотеатры работают в парках „Фили“, „Ангарские пруды“, „Сокольники“, Измайловском и Перовском», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также новая площадка недавно начала работать в столичной зоне отдыха «Покровский берег».

Кроме того, свыше 10 лет фильмы можно посмотреть на главной сцене Таганского парка. А в парке Олимпийской деревни кино показывают и днем, в Бабушкинском парке после сеанса организуют обсуждение.

Самый первый уличный кинотеатр в мегаполисе открыли в Саду им. Баумана. Он там появился в 1920-х годах. Сегодня зрители могут посмотреть кино около исторической сцены «Ракушка».