Более 20 тонн гуманитарных грузов отправили участникам СВО из Серпухова

Мероприятие состоялось во вторник, в посылках собраны необходимые материалы для поддержки боевой деятельности: шины для техники, маскировочные сети, теплая одежда, продукты питания и средства гигиены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

Инициатором этой кампании выступила волонтерская группа «ZастаVa ЖИЗНИ», основанная ветеранами пограничных войск. В мероприятии приняли участие образовательные и социальные учреждения, общественные объединения, Серпуховское благочиние и жители соседних городов, проявившие активную гражданскую позицию.

«Благодарю волонтеров группы „ZастаVa ЖИЗНИ“, ветеранов пограничных войск и всех неравнодушных жителей нашего округа за поддержку участников СВО. Такая помощь очень важна и показывает сплоченность нашей общественности в сложных условиях», — поблагодарил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

В составе волонтеров также находится Александр Яковлев — военнослужащий и земляк, который в январе добровольно ушел защищать Родину, но и во время отпуска помогал с погрузкой и организацией доставки гуманитарной помощи.

Ветераны пограничных войск проводят такие миссии регулярно. Грузы направляются бойцам на всех участках фронта — от Белгородской области до Херсонского направления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.