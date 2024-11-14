Более 20 тонн гуманитарного груза отправили студенты Серпухова в зону СВО

В Губернском колледже г. о. Серпухов с начала специальной военной операции реализуется проект «Мы едины — мы непобедимы», направленный на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей ЛНР и ДНР. Уже отправлено более 20 тонн продуктов, медикаментов и средств личной гигиены, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В начале ноября 2024 года отправлен второй эшелон за этот учебный год. Выпускник колледжа, ветеран боевых действий, член Благотворительного фонда, а ныне главный инженер Корпорации инновационных технологий Александр Одиноков отвез груз в Курскую область. В этой поездке Александр доставил в отряд специального назначения не только продукты питания, но и теплые вещи, газовые баллоны, резиновые сапоги и конечно, сладости.

В сборе гуманитарной помощи всегда активно участвуют студенты, преподаватели, родители и выпускники колледжа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.