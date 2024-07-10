Более 20 семейных пар служат в правоохранительных органах Ленинского округа

В День семьи, любви и верности в УМВД России по Ленинскому городскому округу рассказали о семейных парах, которые служат в местных правоохранительных органах. На сегодняшний день в муниципалитете — более 20 полицейских семей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одна из них — супруги Артём и Ольга Щекановы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа со ссылкой на представителей УМВД.

«Капитан полиции Артём Щеканов работает в Управлении с 2016 года и является старшим оперуполномоченным уголовного розыска. Старший лейтенант юстиции Ольга Щеканова пришла на службу в 2019 году и занимает должность следователя Следственного управления. Молодые люди общались и присматривались друг к другу на протяжении полугода, пока не осознали, что их объединяет не только общее дело, но и теплые чувства. Тогда они связали себя узами брака, в котором счастливы уже четыре года», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ленинскому округу.

В семье Щекановых — двое сыновей. Старший, Максим, увлекается каратэ, а младший, Владислав, любит плавать в бассейне. Свободное от работы время супруги проводят вместе с детьми, отдыхают на природе, любят посещать живописные места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.