Более 20 предприятий представят вакансии на ярмарке трудоустройства в Королеве

Масштабная ярмарка вакансий пройдет в городском Центральном дворце культуры им. М. И. Калинина 24 апреля в Королеве с 10:30 до 13:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ее участниками станут более 30 работодателей, в том числе самые крупные градообразующие предприятия Королева — Ракетно-космическая корпорация «Энергия», Научно-производственное объединение измерительной техники, Конструкторское бюро химического машиностроения, группа компаний «Иплана» и другие.

Присоединятся к ярмарке и организации сферы ЖКХ — управляющие компании, ресурсоснабжающие организации «Мособлгаз», «Водоканал» и «Теплосеть», МБУ «Автобытдор», а также городское управление министерства внутренних дел и Королевское отделение вневедомственной охраны.

Кроме того, свои вакансии представит малый и средний бизнес Королева и других городов Подмосковья.

Ярмарку вакансий смогут посетить как уже опытные и имеющие профессию соискатели, так и студенты, которые только начинают трудовой путь. Всем участникам расскажут о перспективах карьерного роста на предприятиях, о требованиях к работе и преимуществах, а также о возможностях обучения по востребованным на производстве специальностям.

Присоединиться к ярмарке в Королеве могут все желающие работодатели из других городов региона, для регистрации нужно обратиться по телефону: 8 (495)511-16-45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.