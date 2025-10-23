Более 20 остролистных кленов украсили центральную часть Трубной площади в Москве
На Трубной площади в центре Москвы появились новые деревья. Также там создали композиции из многолетних и хвойных растений, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
На территории высадили более 20 остролистных кленов. Они украсили центральную часть площади с памятником.
Со стороны Петровского бульвара появились10 остролистных кленов, чья высота варьируется от 4 до 5 м. Возраст деревьев — от 15 до 18 лет. Также 12 остролистных кленов теперь растут со стороны Цветного бульвара.
Рядом с памятником погибшим солдатам правопорядка сделали 4 зеленых островка разной формы с маленькими холмами. Использовалась геопластика. В композициях есть ели сандерс блю, чья высота составляет 3 м.
Также на островках высажены спирея японская, гейхера, барбарис Тунберга. Помимо этого, появились лиловые колокольчики, вероника, шалфей, флоксы.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.