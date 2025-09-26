Более 20 обращений жителей рассмотрели на личном приеме в правительстве Подмосковья

Под руководством министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева в общественной приемной правительства Московской области прошел ежемесячный личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Жительница многоквартирного дома Люберец обратилась по вопросу некачественного капитального кровли. Подрядчик находится на объекте, все необходимые материалы завезены. Установлен контрольный срок завершения работ — 29 сентября, после чего пройдет комиссионная приемка работ вместе с собственниками.

По вопросу заявительницы из Красногорска руководителю проекта Фонда капремонта Московской области дано поручение провести выездное обследование внутренних инженерных коммуникаций в подъезде дома — стояков ХВС, ГВС и водоотведения. Работы по их обновлению уже включены в план капитального ремонта на 2027–2028 годы.

По обращению жителя Химок администрации дано поручение до конца сентября сформировать перенос работ по капремонту пожарного водопровода в КПР 2026-2028 с реализацией в 2026 году, а также направить заявку на включение в КПР работ по замене внутренних инженерных коммуникаций в соответствии с протоколом общего собрания собственников.

Все поступившие вопросы зафиксированы и взяты на контроль в министерстве. До начала личного приема было решено еще 15 запросов жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.